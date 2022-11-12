СК запросил арест для подозреваемых в убийстве 14-летнего подростка на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал “Агентство "Москва''

Следствие запросило арест для подозреваемых в убийстве 14-летнего подростка в Косино-Ухтомском районе. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сегодня следствие ходатайствует перед Преображенским районным судом об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу", – заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Трагедия произошла в октябре 2022 года. Возле озера Святое было найдено тело подростка с множественными телесными повреждениями в области лица и туловища.

Сообщалось, что ребенок гулял со сверстниками, но не вернулся домой, после чего родители обратились в полицию.

По информации правоохранительных органов, по делу проходят двое подозреваемых 1998 и 200 годов рождения. Было установлено, что они избили подростка и заставили его снять верхнюю одежду, после чего скрылись с места происшествия, заметив его ухудшившееся состояние.

Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство"). Задержанные частично признали вину.

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