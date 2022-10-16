СК проводит проверку после обнаружения тела подростка на востоке Москвы

Фото: СК РФ

Старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова рассказала о проверке по факту обнаружения тела 14-летнего мальчика на востоке города, передает Агентство "Москва".

Иванова уточнила, что тело подростка нашли на участке местности в районе Косино-Ухтомский, около озера Святое.

"По данному факту Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве организована доследственная проверка", – рассказала представитель СК.

По словам Юлии Ивановой, родители обратились в правоохранительные органы после того, как ребенок ушел гулять с друзьями и не вернулся домой.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Планируется проведение экспертиз, опросы родственников и знакомых, а также изучение камер видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Работу правоохранителей координирует заместитель прокурора Восточного административного округа Андрей Щеглов. Столичная прокуратура также контролирует ход процессуальной проверки по факту обнаружения тела несовершеннолетнего.

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