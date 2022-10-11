Школьник в Костроме зарезал 12-летнюю одноклассницу

Фото: СУ СК России по Костромской области

Школьник в Костроме ножом убил 12-летнюю одноклассницу, сообщается на сайте регионального СК

ЧП произошло вечером 10 октября. Девочка не вернулась домой после школы. Правоохранители незамедлительно организовали ее поиски. Тело потерпевшей с колото-резаным ранением обнаружили в подъезде многоквартирного дома.

В ходе первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что на девочку напал ее одноклассник. Сейчас с мальчиком работают следователь и сотрудники подразделения полиции по делам несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. При этом в России уголовная ответственность за убийства наступает с 14 лет. Сколько лет школьнику, не уточняется.

Ранее следователи организовали проверку после обнаружения тела 11-летнего мальчика в одной из квартир в Ногинске. Известно, что ребенок страдал от тяжелых хронических заболеваний. Он скончался еще две недели назад. Мать мальчика рассказала, что не знает, из-за чего он умер. Она также объяснила свое двухнедельное молчание испугом и помутнением.

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