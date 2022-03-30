Завершено расследование дела о нападении на полицейских на станции "Тульская" в Москве

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Следователи завершили расследование дела о нападении двух мужчин на полицейских на станции метро "Тульская" в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК РФ.

"Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 35 УК РФ, частью 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти, совершенное группой лиц")", – говорится в сообщении.

Следствием собрана достаточная база доказательств вины мужчин. Также правоохранители установили, что они находились и работали в России нелегально. В органы внутренних дел были направлены материалы для привлечения к административной ответственности их работодателей и к уголовной ответственности – лиц, которые предоставляли им жилье.

В настоящее время материалы дела поступили в прокуратуру Московского метрополитена для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения в отношении мигрантов. Как уточнила столичная прокуратура в своем телеграм-канале, сейчас обвиняемые содержатся под стражей.

Инцидент произошел вечером 17 февраля, когда полицейские попросили мужчин пройти в комнату правоохранителей для установления личности. В результате случилась драка. Первого подозреваемого 2000 года рождения задержали на месте происшествия. Второй скрылся, однако его удалось найти на следующие сутки.

