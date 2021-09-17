Оружие изъяли у подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем

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Арсенал оружия и боеприпасов изъяли из машины подозреваемого в убийстве семьи и нападении на полицейский участок в городе Лиски Воронежской области. Об этом сообщает ТАСС.

"Правоохранители изъяли из машины задержанного Виктора Мирского более 100 патронов к нарезному и гладкоствольному оружию, порядка десяти гранат, охотничьи карабины, оптический прицел, глушитель", – рассказал источник информагентства в правоохранительных органах.

По данным собеседника ТАСС, также на экспертизу забрали дымовые шашки, противогаз, болгарку, ременно-плечевую систему для боезапаса и шлем с бронезабралом.

Ранее в пятницу возле села Студенок был задержан житель села Волчанского Виктор Мирской. Он подозревается в убийстве семьи и нападении на отдел полиции.

Мужчина оказал вооруженное сопротивление и был ранен в голову. Среди полицейских и гражданских никто не пострадал.

Как сообщает Следственный комитет РФ, подозреваемый убил знакомую семью вследствие бытового конфликта, а затем взорвал входную дверь отделения МВД России по Лискинскому району. Впоследствии мужчина скрылся с места преступления.

По факту произошедшего глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело, возбужденное по четырем статьям УК РФ, непосредственно в центральный аппарат ведомства.

