В Анапе ликвидировали мужчину, ранившего троих сотрудников полиции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции в Анапе в ходе штурма ликвидировали мужчину, ранившего полицейских и стрелявшего в сторону следователя СК. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Так, в понедельник представители энергосбытовой компании в сопровождении двух полицейских прибыли к домовладению 56-летнего местного жителя для отключения электроэнергии в связи с неуплатой. Хозяин жилища агрессивно отреагировал на решение об отключении, нанес ножевые ранения полицейским и забаррикадировался в доме. Также мужчина стрелял из неустановленного оружия в сторону сотрудника следственного отдела.

Возбуждены уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудника краевого следственного управления и о применении насилия в отношении двух сотрудников отдела МВД России по Анапскому району.

Ранее сообщалось, что приезжий избил сотрудника полиции во время задержания на станции столичного метро "Молодежная". Происшествие случилось 18 апреля около 10:00. В вестибюле станции между двумя приезжими произошел конфликт. При задержании один из мужчин оказал сопротивление полицейскому и нанес ему несколько ударов по лицу.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!