Приезжий избил полицейского во время задержания на станции метро "Молодежная" в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Приезжий избил сотрудника полиции во время задержания на станции столичного метро "Молодежная". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел 18 апреля около 10:00. В вестибюле станции "Молодежная" случился конфликт с участием двух приезжих граждан. При задержании один из мужчин оказал сопротивление полицейскому и нанес ему несколько ударов по лицу. По данным источника в правоохранительных органах, причиной конфликта стала попытка приезжих пройти в метро вдвоем по одному билету.

В ведомстве уточнили, что участники конфликта были задержаны и доставлены в отдел полиции. В отношении них составлен протокол по статье о мелком хулиганстве.

"Также на основании собранных материалов следственными органами в отношении задержанных принято процессуальное решение", – говорится в сообщении.

Ранее суд в Москве принял решение арестовать двух мужчин, напавших на полицейских на станции метро "Тульская". Они пробудут под стражей два месяца. Все случилось, когда полицейские попросили мужчин пройти в комнату правоохранителей для установления личности. В результате произошла драка. Первого подозреваемого 2000 года рождения задержали на месте происшествия. Второй скрылся, однако его удалось найти на следующие сутки.