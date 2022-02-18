Суд арестовал напавших на полицейских на "Тульской" в Москве

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Черемушкинский районный суд Москвы принял решение арестовать двух мужчин, напавших на полицейских на станции метро "Тульская". Они пробудут под стражей два месяца.

"С учетом позиции прокуратуры <...> суд избрал в отношении 18-летнего мужчины, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 апреля 2022 года", – отметили в пресс-службе суда.

Аналогичное решение принято в отношении второго мужчины. Уточняется, что накануне его остановили для проверки документов, он начал толкаться и замахиваться на правоохранителей. Его приятель попытался ему помочь: одного полицейского мужчина ударил ногой в туловище, второго – несколько раз рукой в голову.

Инцидент произошел вечером 17 февраля, когда полицейские попросили мужчин пройти в комнату правоохранителей для установления личности. В результате случилась драка. Первого подозреваемого 2000 года рождения задержали на месте происшествия. Второй скрылся, однако его удалось найти на следующие сутки.

