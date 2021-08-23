В столичном метро избили родителей ребенка с аутизмом

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Столичные полицейские начали проверку после инцидента в вагоне поезда на станции метро "Румянцево". Там произошел конфликт между родителями мальчика с аутизмом и молодым человеком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве.
"22 августа в полицию поступило сообщение, что на станции "Румянцево" в вагоне электропоезда произошел конфликт между родителями несовершеннолетнего 2009 года рождения и гражданином 2003 года рождения. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям сторон и принято процессуальное решение", – отметили в ведомстве.
По данным источника агентства, молодой человек сильно задел ребенка, когда садился. На это обратили внимание родители мальчика, после чего молодой человек начал провоцировать главу семейства на драку, однако тот не поддался и направился с семьей к выходу. Тогда молодой человек ударил мужчину по голове, а его приятельницы набросились на мать ребенка и поцарапали ее.
В конце июля в Красносельском районе Санкт-Петербурга женщина в грубой форме попыталась выгнать с детской площадки воспитанников Центра помощи детям с расстройствами аутического спектра. По ее собственным словам, сделала она это из-за того, что ее дочь испугалась детей-инвалидов.
Сотрудники центра обратились в полицию с заявлением об оскорблении несовершеннолетних и о нарушении закона "О социальной защите инвалидов".
"Москва гид": Как проявляется аутизм
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