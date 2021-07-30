В Петербурге женщина поругалась с подростками и распылила в них газ из баллончика

Новый скандал произошел на детской площадке в Санкт-Петербурге. В этот раз дело дошло до газового баллончика. Обстоятельства выясняет Следственный комитет.

В лицо подросткам перцовкой брызнула местная жительница. Ее ребенка молодежь якобы прогнала с каруселей. Между ней и подростками началась грубая словесная перепалка, а потом женщина не выдержала.

Кроме того, женщина заявила, что подростки на нее напали и даже помяли их машину. Так ли это, теперь будут выяснять правоохранители. Как сообщают городские интернет-порталы, одна из девочек, которой состав попал в глаза, сейчас находится дома. Это уже не первый скандал на детских площадках Петербурга.

На этой неделе досталось воспитанникам центра для детей с особенностями, их прогнали потому, что они якобы напугали ребенка местной жительницы. Второй конфликт разгорелся из-за детской коляски, которую поставили на газон. Там дошло до драки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.