Прокуратура просит 4 года колонии для разыгравшего приступ коронавируса пранкера

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Черемушкинского районного суда

Прокурор потребовал приговорить блогера Кароматулло Джаборова к четырем годам колонии за имитацию приступа COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Сторона обвинения попросила признать пранкера виновным в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору").

Кроме того, сообщникам Джаборова предлагается назначить наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

В феврале 2020 года был опубликован видеоролик, снятый в вагоне поезда, который ехал от станции "Полежаевская" до "Улицы 1905 года".

На записи молодой человек упал, имитируя приступ, а его сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров.

Блогер был арестован сотрудниками правоохранительных органов и отправлен в СИЗО. Также были задержаны двое соучастников пранкера.