Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 20:58

Общество

Прокуратура начала проверку после матерного скандала в детсаду Челябинска

Фото: телеграм-канал Baza

Прокуратура начала проверку после инцидента в детсаду Челябинска, где мужчина нецензурно выражался в присутствии детей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-центр прокуратуры региона.

Ранее в Сети появилось видео, на котором отец одного из детей кричит, машет руками и матерится в присутствии других родителей и детей из-за того, что Дед Мороз не вручил его ребенку подарок.

В надзорном ведомстве отметили, что дадут оценку действиям мужчины по части нарушения общественного порядка в присутствии несовершеннолетних и оскорбления иных лиц. При этом его уже вызвали в прокуратуру для дачи объяснений.

Сама ситуация произошла 22 декабря, сообщил журналистам источник в правоохранительных органах. Выяснилось, что подарки были закуплены на всех детей в группе детского сада, но один из презентов выпал, когда их перевозил член родительского комитета. В детском саду количество подарков не пересчитали, и поэтому выпавший презент вручили позже.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые нарушали общественный порядок в московском баре. Инцидент произошел в заведении на Тверской-Ямской улице. Сообщалось, что 27-летний москвич и 27-летний житель Чебоксар бросали посуду и нецензурно высказывались. Злоумышленники были задержаны.

Читайте также


обществорегионы

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика