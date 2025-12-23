Прокуратура начала проверку после матерного скандала в детсаду Челябинска

Фото: телеграм-канал Baza

Прокуратура начала проверку после инцидента в детсаду Челябинска, где мужчина нецензурно выражался в присутствии детей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-центр прокуратуры региона.

Ранее в Сети появилось видео, на котором отец одного из детей кричит, машет руками и матерится в присутствии других родителей и детей из-за того, что Дед Мороз не вручил его ребенку подарок.

В надзорном ведомстве отметили, что дадут оценку действиям мужчины по части нарушения общественного порядка в присутствии несовершеннолетних и оскорбления иных лиц. При этом его уже вызвали в прокуратуру для дачи объяснений.

Сама ситуация произошла 22 декабря, сообщил журналистам источник в правоохранительных органах. Выяснилось, что подарки были закуплены на всех детей в группе детского сада, но один из презентов выпал, когда их перевозил член родительского комитета. В детском саду количество подарков не пересчитали, и поэтому выпавший презент вручили позже.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые нарушали общественный порядок в московском баре. Инцидент произошел в заведении на Тверской-Ямской улице. Сообщалось, что 27-летний москвич и 27-летний житель Чебоксар бросали посуду и нецензурно высказывались. Злоумышленники были задержаны.

