24 сентября, 15:04

Происшествия

Двое мужчин задержаны за дебош в московском баре

Видео: телеграм-канал "Росгвардия. Москва"

Сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые нарушали общественный порядок в московском баре, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в заведении на Тверской-Ямской улице. Во время патрулирования улиц сотрудникам Росгвардии поступил сигнал от администратора бара. Сообщалось, что 27-летний москвич и 27-летний житель Чебоксар бросали посуду и нецензурно высказывались.

Злоумышленники были задержаны. Их доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее 42-летний гражданин Вьетнама, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош в одном из ресторанов столицы. Администратор рассказал, что он бил посуду и переворачивал столы.

Кроме того, мужчина проявлял неуважение к другим посетителям заведения. На замечания он не реагировал. В результате злоумышленник был задержан и доставлен в полицию.

происшествиягород

