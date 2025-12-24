Сергей Собянин рассказал о планах строительства метро в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал о планах по строительству Московского метрополитена в рамках ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности столичного правительства, указав, что на сегодняшний день 90% горожан имеют станции в шаговой доступности.

"Благодаря нашим с вами совместным усилиям у нас доступность метрополитена увеличилась значительно", – подчеркнул градоначальник.

По словам мэра Москвы, 2 станции метро будут построены в районе Ярославского шоссе. Кроме того, в настоящее время специалисты ведут работы по возведению дополнительной станции в Гольянове.

Вместе с тем в рамках выступления Собянин обратил внимание на планы по расширению трамвайной сети. Он уточнил, что за последние годы число горожан, пользующихся данным видом транспорта, выросло вполовину. Такие показатели говорят о том, что трамваи стали одними из самых популярных в Москве.

Ранее Собянин подвел итоги строительства московского метро в 2025 году. Он напомнил, что в сентябре было завершено строительство первого этапа Троицкой линии метро протяженностью 27 километров с 11 станциями и 5 пересадочными узлами. Благодаря этому поездки стали удобнее для сотен тысяч жителей юго-запада столицы и ТиНАО.

