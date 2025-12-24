Собянин: за последние 15 лет в Москве создан мощный транспортный каркас

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

В Москве за последние 15 лет создали мощный транспортный каркас, который включает в себя 443 станции метро, МЦК, МЦД, а также Московский скоростной диаметр (МСД), другие хордовые трассы и вылетные магистрали. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме об итогах работы столичного правительства.

Мэр отметил, что в городе введено более 47 миллионов квадратных метров промышленных цехов, технопарков, торговых, офисных и других мест приложения труда. Это позволило создать 2 миллиона новых рабочих мест, главным образом за пределами центра Москвы.

Данное решение улучшило распределение рабочих мест по спальным округам и районам, что очень важно с точки зрения и трафика, и доступности мест работы, подчеркнул градоначальник.

В 2026 году в Москве завершится строительство трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Магистраль соединит пять вылетных направлений: Минское, Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. Общая протяженность трассы, включая Внуковское шоссе, составит 26,6 километра.