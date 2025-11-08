Собянин рассказал о строительстве эстакады на шоссе Энтузиастов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в мессенджере MAX назвал строительство эстакады на шоссе Энтузиастов важным проектом для транспортной инфраструктуры Ивановского района.

По его словам, на пересечении с Большим Купавенским проездом и Свободным проспектом фиксируется высокая интенсивность движения. Новая дорога разгрузит перекресток, а сам проезд до шоссе Энтузиастов станет удобнее, подчеркнул мэр.

В настоящее время строительная готовность сооружения оценивается в 20%. Специалисты начали подготовку к монтажу пролета строения. Все работы планируется завершить в 2027 году.



В рамках проекта возведут порядка 3,7 километра дорог, в том числе северный боковой проезд вдоль шоссе Энтузиастов. Кроме того, будет обустроен подземный переход с двумя лифтами.

К 2029 году в столице планируется построить почти 50 искусственных дорожных сооружений – мостов, тоннелей и путепроводов.

Эти объекты позволяют формировать новые точки притяжения горожан в разных частях города. Их возведение – одно из приоритетных направлении в развитии транспортного каркаса города, пояснил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.