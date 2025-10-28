На участке ТТК добавили полосы движения для улучшения проезда

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новая разметка проезжей части появилась на участке Третьего транспортного кольца (ТТК) от Воробьевского шоссе до Комсомольского проспекта. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Работы были проведены с учетом схемы, предоставленной сотрудниками Центра организации дорожного движения (ЦОДД). В частности, на внутренней и внешней сторонах магистрали специалисты добавили по одной полосе для движения, а также организовали дополнительный ряд на съезде с ТТК на Комсомольский проспект.

"Благодаря этим улучшениям пропускная способность участка в обоих направлениях выросла на 20%, а безопасность движения повысилась: выезды обустроили переходно-скоростными прикрытыми полосами", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вместе с тем на двухкилометровом отрезке внешней стороны ТТК (от выезда с Воробьевского шоссе до съезда на Комсомольский проспект) и на километровом участке внутренней стороны (от улицы Хамовнический Вал до Бережковской набережной и проспекта Генерала Дорохова) теперь организовано движение по пяти полосам вместо четырех. Также на съезде с магистрали на Комсомольский проспект появилась вторая полоса для движения.

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Всего в текущем году ЦОДД разработал 100 проектов по переразметке, чтобы улучшить движение в Москве. Из них 90 уже реализованы. В рамках этих инициатив появляются новые полосы и развороты, в том числе на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

Например, на ТТК на сегодняшний день новые полосы водителям доступны на отрезке от Шарикоподшипниковской улицы до Волгоградского проспекта, а также в районе Автозаводской улицы и Зиловского бульвара, как в одном, так и в другом направлении.

Кроме того, еще одна полоса появилась на внутренней стороне кольца от Рижской эстакады до улицы Гаврикова, а на внешней стороне – от Беговой улицы до съезда на Звенигородское шоссе. Кроме того, увеличена пропускная способность на съезде с ТТК на Большую Тульскую улицу рядом с Варшавским шоссе.

Проекты по переразметке столичных дорог позволяют улучшать условия движения без капитального строительства, особенно в районах с плотной застройкой. Эти изменения способствуют увеличению пропускной способности и средней скорости движения, а также делают сложные выезды более безопасными.

Метод также применяется для создания новых направлений на перекрестках и дополнительных разворотов, что позволяет не только увеличить пропускную способность дороги, но и предоставить водителям альтернативные маршруты, сокращая время в пути.

Всего с начала текущего года специалисты провели переразметку, обустроили дополнительные полосы, новые направления и развороты на 53 участках в мегаполисе. Например, на съездах с М-4 "Дон" на МКАД была добавлена полоса, увеличившая пропускную способность и сократившая время проезда с 5–10 до 1–3 минут.

На Садовом кольце сделаны 2 новых разворота, что позволило сократить перепробег на 1,8–2 километра и время в пути на 8–10 минут. При этом планируется реализовать еще не менее 47 улучшений.