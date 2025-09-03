Переразметка дорог в Москве помогла сократить время в пути на 53 участках

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Специалисты с начала года провели переразметку, обустроили дополнительные полосы, новые направления и развороты на 53 участках в Москве. Это помогло сократить время в пути, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В рамках работ на съездах с М-4 "Дон" на МКАД была добавлена полоса, которая увеличила пропускную способность почти в 2 раза и сократила время проезда с 5–10 до 1–3 минут. На Садовом кольце перед Дубининской и Татарской улицами специалисты сделали 2 новых разворота. Благодаря этому перепробег сократился на 1,8–2 километра, а время в пути – на 8–10 минут.

Планируется сделать еще не менее 47 улучшений, в том числе добавить полосы на ТТК от 1-го Сетуньского проезда до съезда на Комсомольский проспект и на Ленинградском шоссе в сторону области на съездах на МКАД.

"Переразметка позволяет делать поездки быстрее и комфортнее без увеличения ширины дорог даже на магистралях с интенсивным трафиком", – добавил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее в столице утвердили проект планировки транспортного узла "Лухмановская" с одноименной станцией Некрасовской линии метро. Он предусматривает строительство спортивного объекта, многофункционального комплекса и торгово-развлекательного центра, а также реконструкцию прилегающих дорог и создание паркинга.

