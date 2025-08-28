Почти 56 километров дорог построят и реконструируют в Москве в рамках КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) планируется возвести и реконструировать почти 56 километров дорог. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проекты КРТ в столице способствуют в том числе созданию современной улично-дорожной сети. Она обеспечивает удобные подъезды к новым кварталам и объектам, а также улучшает связность между территориями.

По словам Ефимова, из указанного числа километров дорог свыше 36 будут построены, а около 20 – реконструированы.

"Это вдвое больше, чем было утверждено в рамках ППТ по итогам прошлого года", – обратил внимание вице-мэр.

Причем, помимо строительства дорог, некоторые проекты КРТ включают возведение искусственных сооружений. Например, в бывшей промзоне Братцево появятся 6 наземных пешеходных переходов, а в Некрасовке построят мост через реку Пехорку длиной 50 метров, добавил он.

Сейчас проекты КРТ находятся на различных этапах реализации.

Как уточнил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, больше всего новых дорог (свыше 17,6 километра) будет проложено на юго-востоке города благодаря проектам КРТ в Некрасовке и бывшей промзоне Южный порт.

"Из них 14,7 километра построят в Некрасовке, где в том числе проложат более чем двухкилометровую магистральную улицу общегородского значения, построят и реконструируют 9 улиц районного и около 30 – местного значения. На улицах Вертолетчиков, Маресьева и Недорубова организуют велодорожки", – отметил он.

Параллельно с этим в Южном порту будет построен боковой проезд улицы Коломникова длиной 430 метров и Шоссейный проезд протяженностью 2,5 километра.

К 2030 году в Москве реализуют 60 проектов КРТ на площади более 225 гектаров. На этих участках построят более 4,9 миллиона "квадратов" недвижимости, включая 1,3 миллиона квадратных метров жилья для программы реновации и 2,1 миллиона "квадратов" производственных и общественно-деловых объектов.

Проекты находятся на разных стадиях реализации: на 6 площадках уже ведутся строительные работы. Например, в Тимирязевском районе на 0,56 гектара возводят бизнес-центр площадью более 50 тысяч квадратных метров, а рядом с деревней Яковлево в ТиНАО на 11,6 гектара создается жилой квартал.

