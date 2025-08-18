Форма поиска по сайту

18 августа, 12:51

Город

Реализацию 60 проектов КРТ планируют завершить в столице к концу 2030 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

К концу 2030 года в Москве реализуют 60 проектов в рамках комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, они охватят более 225 гектаров бывших промышленных зон и других неиспользуемых участков. Вице-мэр отметил, что на этой территории операторы, правообладатели земельных участков и инвесторы возведут свыше 4,9 миллиона "квадратов" недвижимости.

Из них примерно 1,3 миллиона квадратных метров отдадут под жилье для программы реновации. Там же будет построено около 2,1 миллиона "квадратов" производственных и общественно-деловых объектов, включая социальные учреждения, добавил Ефимов.

Сейчас проекты находятся на разных этапах выполнения. Например, строительные работы ведутся уже на шести площадках.

В частности, в Тимирязевском районе на участке площадью 0,56 гектара вместо недостроенного паркинга строится современный бизнес-центр, площадь которого составит более 50 тысяч квадратных метров. В ТиНАО рядом с деревней Яковлево на 11,6 гектара создается новый жилой квартал, а на Одесской улице в Зюзине на участке площадью 6,7 гектара уже началось строительство домов по реновации.

"Каждый проект КРТ проработан с учетом потребностей районов в той или иной инфраструктуре и нацелен на решение ключевых задач по комплексному развитию города", – пояснил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Например, через два года у станции метро "Дмитровская" появится бизнес-центр, который создаст 3,5 тысячи рабочих мест в Тимирязевском районе, отметил он.

Тем временем к 2028-му будет завершено строительство малоэтажного жилого квартала с образовательным комплексом в деревне Яковлево. В рамках первой очереди там возведут 12 корпусов, 5 из которых уже готовы.

В Зюзине в рамках КРТ строят жилой комплекс, общая площадь которого достигнет 31 тысячи квадратных метров. Там, по словам главы ведомства, возведут почти 140 тысяч квадратных метров жилья.

Ранее сообщалось, что с начала реализации программы реновации в Москве под заселение передано уже около 390 домов из 410 построенных.

В частности, 62 строения расположены в Восточном административном округе, 56 – в Юго-Восточном, 55 – в северной части города. При строительстве зданий специалисты уделяют особое внимание созданию безбарьерного пространства.

Бесплатную помощь при переезде по реновации получили более 50 тысяч столичных семей

