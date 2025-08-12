Участки в восьми административных округах Москвы реорганизуют

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Участки суммарной площадью более 187 гектаров реорганизуют в 16 районах Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В результате редевелопмента участков построят свыше 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых более 919 тысяч – жилье для реализации программы реновации. На площадках также планируется возвести 475,6 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая образовательные и спортивные объекты", – пояснил заммэра.

Территории реорганизуют в восьми административных округах: Восточном, Западном, Северном, Северо-Западном, Центральном, Южном, Юго-Восточном и Новомосковском.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что проекты подготовлены с учетом потребностей горожан в различных объектах социальной инфраструктуры. Например, на улицах Большой Косинской и Оренбургской в Косино-Ухтомском построят образовательный на 1 350 мест и физкультурно-оздоровительный комплексы. Кроме того, три спортивных объекта устроят в Зябликове, Басманном и Преображенском районах.

Также на улицах Потешной и Большой Декабрьской появятся подстанции скорой помощи, а в Дубровском проезде – поликлиника, заключил он.

Более того, в центре столицы благоустроят свыше 100 улиц. Как рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, работы уже начались на 86 из них. В ходе реконструкции специалисты заменят асфальтобетонное покрытие на дорогах и тротуарах.

При необходимости в некоторых районах расширят пешеходные дорожки, обустроят новые пешеходные переходы и парковочные карманы. Также на улицах появятся новые фонари с энергоэффективными светильниками, а для пассажиров установят новые остановки общественного транспорта.