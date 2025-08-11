Собянин: окончен основной этап благоустройства набережной в Покровском-Стрешневе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Основной этап благоустройства набережной в районе Покровское-Стрешнево завершен. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



Набережная протяженностью в 1,5 километра расположена рядом с новым жилым комплексом, который был возведен на месте бывшего Тушинского аэродрома. В 15 минутах ходьбы находится станция метро "Спартак".



Мэр отметил, что ценность набережной заключается в ее уникальном расположении. В частности, вокруг реки были сохранены природные ландшафты – живописные лесопарки и зеленые зоны. При этом там удалось оборудовать зоны отдыха с видом на Москву-реку, а также построить детские и спортивные площадки.

Кроме того, была организована сеть дорожно-тропиночных маршрутов. В ближайшее время специалисты займутся работами по укреплению берега.



Всего в Москве с 2011 года были приведены в порядок уже свыше 90 километров набережных.

Ранее Собянин открыл новую пешеходную набережную в музее-заповеднике "Коломенское". Ее протяженность составила 3,5 километра. По словам мэра Москвы, зимой здесь будут заливать один из самых протяженных катков с искусственным льдом около 2 километров в одну сторону и в другую.

Особенностью новой набережной стал деревянный настил длиной 1,7 километра. На причальной площади были открыты ресторан и кафе с волнообразным навесом. Имеется зона отдыха с арт-объектом. В центральной части набережной открыт павильон досугового проекта для детей "Московские каникулы".

