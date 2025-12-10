Заключительный блок продаж "Щелкунчика" стартовал в Большом театре

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Большой театр открыл заключительный блок продаж билетов на январские показы балета "Щелкунчик" 10 декабря в 10:00, передает РИА Новости.

В финальную продажу поступили билеты на спектакли 9 января в 19:00, 10 января в 12:00 и 19:00, и 11 января в 12:00 и 18:00. В публикации уточняется, что реализация билетов осуществляется в рамках специальной программы.

Для покупки электронного билета необходимо заранее создать личный кабинет на сайте театра. Продажа по льготным программам ("Молодежный", "60 плюс", "Пушкинская карта" и на места низкой ценовой категории) будет анонсирована дополнительно, добавили в театре.

Ранее сообщалось, что участники специальной военной операции и члены их семей получат более 1,5 тысячи бесплатных билетов на балет "Щелкунчик". В Большом театре отметили, что билеты передаются министерству обороны, которое затем распределяет их среди участников спецоперации, их семей и ветеранов.