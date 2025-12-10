Форма поиска по сайту

10 декабря, 12:50

Происшествия

Осужденная за теракт Трепова помещена в штрафной изолятор

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга" (Дарья Трепова внесена в перечень террористов и экстремистов)

Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов), осужденная за теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский, помещена в штрафной изолятор в колонии. Об этом РИА Новости сообщили в УФСИН Мордовии.

По данным ведомства, в Сети распространяется информация о том, что Трепова якобы устраивала драки с другими заключенными в исправительной колонии. Однако эти данные не соответствуют действительности.

"Взыскания в виде водворения в штрафной изолятор в отношении осужденной Треповой Д. не связаны с проявлением физической агрессии в отношении других осужденных и применены за нарушение установленного порядка отбывания наказания", – сказали в управлении ФСИН.

В апреле 2023 года в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга прогремел взрыв, в результате которого погиб Татарский. Еще 42 человека получили травмы. Выяснилось, что Трепова принесла с собой на встречу с военкором статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство.

В 2024 году суд приговорил девушку к 27 годам заключения. Спустя время апелляционный суд признал приговор законным.

Кроме того, в этом году суд взыскал с Треповой долг за унаследованную от отца квартиру. Суммарно с трех наследниц – Дарьи, Софии и Любови Треповых – взыскано 169,5 тысячи рублей.

Журналист Попков руководил подготовкой убийства военкора Татарского – СК

