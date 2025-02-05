Суд взыскал с осужденной за теракт Треповой долг за унаследованную квартиру

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Суд в Санкт-Петербурге взыскал с Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) долг за унаследованную от отца квартиру. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, суммарно с трех наследниц взыскано 169,5 тысячи рублей.

"Требования истца удовлетворены. Суд взыскал с ответчиков солидарно 169 526 рублей 29 копеек и госпошлину", – передает ее слова ТАСС.

Осужденная за теракт Трепова приняла участие в заседании по видеосвязи. Против иска она не возражала, попросив предоставить ей рассрочку. Как уточнила собеседница агентства, за квартиру в Пушкине, перешедшую по наследству Дарье, Любови и Софии Треповым, не платили с 2014 года.

В апреле прошлого года в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, еще 42 человека пострадали . Как выяснило следствие, Трепова принесла на встречу с военкором статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство.

В конце января 2024 года суд приговорил ее к 27 годам заключения. Позже апелляционный военный суд признал приговор Треповой законным.