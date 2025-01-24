Тренер по вольной борьбе Исматзода внесен в список террористов

Фото: ТАСС/Виталий Смольников (Алишери Исматзода включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)

Тренер молодежной сборной России по вольной борьбе, мастер спорта и тренер высшей категории Алишери Камаледин Исматзода внесен в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает на сайте Росфинмониторинг.

Летом прошлого года правоохранители задержали Исматзоду по подозрению в терроризме. Позднее он был приговорен к девяти годам лишения свободы. 2-й Западный окружной военный суд признал его виновным в финансировании "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Исматзоде 32 года. Он обладает более чем 10-летним тренерским стажем.

Ранее бывший участник телевизионной игры "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров и общественный деятель Леонид Гозман (оба признаны иноагентами в РФ) были внесены в перечень террористов и экстремистов.