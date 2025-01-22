Аскеров и Гозман внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов; РИА Новости/Евгений Одиноков (Ровшан Аскеров и Леонид Гозман признаны в РФ иноагентами и внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Бывший участник телевизионной игры "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров (признан иноагентом в РФ) и общественный деятель Леонид Гозман (признан иноагентом в РФ) внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из данных с сайта ведомства.

Вместе с ними реестр пополнил и член легиона "Свобода России" (признан террористическим объединением и запрещен в РФ) Руслан Ижерский, планировавший диверсии в трех регионах РФ.

В апреле 2022 года СК РФ возбудил против Аскерова дело о реабилитации нацизма за публикации в соцсетях. Причиной разбирательства стала публикация журналиста, оскорбляющая советского маршала Георгия Жукова.

С мая того же года Аскеров объявлен в федеральный розыск, тогда же Басманный суд Москвы принял решение о его заочном аресте.

Уже в декабре 2022 года журналист пополнил список физлиц-иноагентов по решению Минюста РФ.

В свою очередь, на Гозмана в декабре 2023 года завели уголовное дело по статье о фейках против российской армии. Поводом для этого стали сообщения политика с искажением данных о действиях ВС РФ в украинской Буче.

В июле 2024-го он получил заочное наказание в виде 8,5 года колонии. Также ему запретили администрировать интернет-ресурсы на протяжении четырех лет. В данный момент политик живет за границей.