Суд в Москве заочно арестовал знатока "Что? Где? Когда?" Аскерова

15:44
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста и знатока клуба "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Аскерова Ровшана на два месяца", – заявили в пресс-службе суда.
Там уточнили, что арест начнет действовать с момента передачи Аскерова российским правоохранителям в случае экстрадиции или депортации, либо с момента задержания на территории РФ.
27 апреля Следственный комитет РФ возбудил в отношении Ровшана Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма за публикации в социальных сетях. По данным следователей, Аскеров разместил в своем Facebook-аккаунте (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) заведомо ложную информацию, содержащую оскорбления и порочащую память маршала Советского Союза Георгия Жукова.
11 мая Аскеров был объявлен в федеральный розыск. При этом статья, по которой разыскивается журналист, не уточнялась.
Сам Аскеров, в свою очередь, заявил, что находится в Азербайджане и возвращаться в Россию не собирается.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: