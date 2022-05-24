Суд в Москве заочно арестовал знатока "Что? Где? Когда?" Аскерова

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Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста и знатока клуба "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Аскерова Ровшана на два месяца", – заявили в пресс-службе суда.

Там уточнили, что арест начнет действовать с момента передачи Аскерова российским правоохранителям в случае экстрадиции или депортации, либо с момента задержания на территории РФ.

27 апреля Следственный комитет РФ возбудил в отношении Ровшана Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма за публикации в социальных сетях. По данным следователей, Аскеров разместил в своем Facebook-аккаунте (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) заведомо ложную информацию, содержащую оскорбления и порочащую память маршала Советского Союза Георгия Жукова.

11 мая Аскеров был объявлен в федеральный розыск. При этом статья, по которой разыскивается журналист, не уточнялась.

Сам Аскеров, в свою очередь, заявил, что находится в Азербайджане и возвращаться в Россию не собирается.

