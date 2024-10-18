Супруга политика Леонида Гозмана признала вину по делу о контрабанде

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов (Леонид Гозман признан иноагентом в РФ)

Супруга политика Леонида Гозмана (признан иноагентом в РФ) Марина Егорова, которую ранее суд отправил под домашний арест по статье о контрабанде, признала вину. Об этом заявил ее адвокат Михаил Бирюков.

"Свою вину она признает", – приводит слова Бирюкова РИА Новости.

Он заявил, что дело о контрабанде в отношении Егоровой СК РФ возбудил 27 сентября 2024 года. По его словам, еще летом 2023 года при пересечении российско-эстонской границы в районе Пскова был задержан водитель автомобиля Mercedes, который вез вещи семьи Гозмана и Егоровой. Среди них были столовые приборы – наследственные ложки и вилки из мельхиора и серебра дореволюционного производства.

Адвокат пояснил, что хотя по закону вывозить за границу подобные бытовые предметы и предметы из драгметаллов, не имеющие культурной ценности, не запрещено, однако для этого нужно получить разрешение Минкульта России, которого не было у водителя.

Лефортовский суд Москвы ранее отправил жену политика под домашний арест. Решение о мере пресечения избрано 4 октября, при этом оно вступило в силу 8 октября.

В июле 2024-го суд Москвы заочно назначил Гозману 8,5 года колонии по делу о распространении фейков о ВС России. Также ему запретили администрировать интернет-ресурсы на протяжении четырех лет. В данный момент политик живет за границей.