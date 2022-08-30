Тверской суд Москвы арестовал политика Гозмана на 15 суток

Фото: ТАСС/Тверской суд

Признанный в РФ иноагентом политик Леонид Гозман получил 15 суток ареста за отождествление СССР и нацистской Германии в соцсетях, сообщает "Интерфакс".

"Гозману назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", – отметили в Тверском суде.

Там уточнили, что политика признали виновным по части 1 статьи 13.48 КоАП РФ ("Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы").

Накануне стало известно, что в Москве задержали признанного в России иноагентом политика Леонида Гозмана.

Причиной для задержания стали опубликованные политиком несколько постов в соцсетях.