Столичный суд отправил под домашний арест супругу политика Леонида Гозмана

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов (Леонид Гозман признан иноагентом в РФ)

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест жену политика Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом) Марину Егорову. Соответствующая информация размещена в картотеке инстанции.

Решение о мере пресечения избрано 4 октября, при этом оно вступило в силу 8 октября. Однако подробности дела, как и вменяемая Егоровой статья УК России, не сообщаются.

В декабре 2023 года на Гозмана завели уголовное дело по статье о фейках против российской армии. Поводом для этого стали сообщения политика с искажением данных о действиях ВС РФ в украинской Буче.

В июле 2024-го суд Москвы заочно назначил Гозману 8,5 года колонии по делу о распространении фейков о ВС России. Также ему запретили администрировать интернет-ресурсы на протяжении четырех лет. В данный момент политик живет за границей.