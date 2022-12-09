Минюст РФ внес знатока "Что? Где? Когда?" Аскерова в реестр иноагентов

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Министерство юстиции РФ внесло в реестр физлиц-иноагентов журналиста и знатока телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова и журналиста телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) Михаила Фишмана. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также в реестр были внесены новостное издание The Bell, архангельское экологическое движение "42", общественный деятель Ростислав Мурзагулов и философ Рубен Апресян.

27 апреля Следственный комитет РФ возбудил в отношении Аскерова дело о реабилитации нацизма за публикации в соцсетях. Причиной уголовного разбирательства стала запись, которая, по данным следователей, содержит оскорбления в отношении советского маршала Георгия Жукова.

11 мая Аскеров был объявлен в федеральный розыск. Тогда же Басманный суд Москвы заочно арестовал Аскерова на два месяца. Арест начнет действовать с момента передачи журналиста российским правоохранителям в случае экстрадиции или депортации либо с момента задержания на территории РФ.

Сам Аскеров заявил, что находится в Азербайджане и возвращаться в Россию не собирается.

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