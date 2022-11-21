СК даст оценку высказываниям журналиста Ровшана Аскерова против ВС РФ

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Следственный комитет РФ даст правовую оценку высказываниям журналиста и знатока клуба "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова против Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о высказываниях Аскерова, озвученных в интервью украинскому YouTube-каналу.

27 апреля Следственный комитет РФ возбудил в отношении Ровшана Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма за публикации в социальных сетях. По данным следователей, Аскеров разместил в своем Facebook-аккаунте (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) заведомо ложную информацию, содержащую оскорбления и порочащую память маршала Советского Союза Георгия Жукова.

11 мая Аскеров был объявлен в федеральный розыск. Тогда же Басманный суд Москвы заочно арестовал Аскерова на два месяца. Арест начнет действовать с момента передачи журналиста российским правоохранителям в случае экстрадиции или депортации либо с момента задержания на территории РФ.

Сам Аскеров заявил, что находится в Азербайджане и возвращаться в Россию не собирается.

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