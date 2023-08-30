Суд оштрафовал игрока "Что? Где? Когда?" за отсутствие маркировки иноагента

Фото: youtube.com/chgktv (Ровшан Аскеров признан иноагентом)

Савеловский суд Москвы оштрафовал журналиста и знатока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова (признан иноагентом в РФ) за отсутствие плашки иноагента на его публикациях в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

"Аскеров Р. Э. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ, (ему) назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", – сказали в суде.

Минюст РФ внес Ровшана Аскерова в реестр физлиц-иноагентов в декабре прошлого года.

Перед этим, в апреле 2022 года, СК РФ возбудил в отношении Аскерова дело о реабилитации нацизма за публикации в соцсетях. Причиной разбирательства стала публикация журналиста, оскорбляющая советского маршала Георгия Жукова.

В позапрошлом мае Аскерова объявили в федеральный розыск. А затем Басманный суд Москвы принял решение о его заочном аресте.

