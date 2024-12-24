Защита телеведущей Лазаревой обжалует приговор по делу об оправдании терроризма

Фото: Москва 24 (Татьяна Лазарева признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Защита телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) планирует подать жалобу на решение суда, согласно которому она была заочно приговорена к 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма. Об этом заявил в разговоре с РИА Новости правозащитник Леонид Соловьев.

Лазареву внесли в перечень террористов и экстремистов в июне 2024 года. В одном из интервью она высказалась об атаках дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории РФ.

После Генпрокуратура России сообщила о начале проверки в отношении Лазаревой по статье об оправдании терроризма, а МВД объявило ее в розыск. В отношении нее также была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В конце ноября прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу телеведущей. Военный суд зарегистрировал материалы.