Адвокат Лазаревой признал, что она за границей

Фото: Москва 24 (Татьяна Лазарева признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Адвокат телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которая обвиняется в оправдании терроризма, не оспаривал в суде, что она находится за границей.

При этом инстанция не получала информации о ее актуальном местонахождении, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы. В них также указано, что установление точки, где находится Лазарева, относится к задачам "соответствующих органов".

В свою очередь адвокат Леонид Соловьев, присутствовавший в Мосгорсуде на рассмотрении жалобы на арест телеведущей, поставил вопрос об отмене постановления суда. Он аргументировал это отсутствием оснований для избрания меры пресечения для его подзащитной, а также ее вызова для проведения следственных действий. Юрист также обращал внимание суда на то, что Лазарева длительное время и непрерывно проживает за пределами России.

Ранее телеведущую объявили в международный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. Замоскворецкий суд Москвы еще в июле принял решение о ее заочном аресте.

Лазареву внесли в перечень террористов и экстремистов 19 июня. В одном из интервью она высказалась о террористических атаках беспилотников Вооруженных сил Украины по российской территории.

Спустя некоторое время Генпрокуратура РФ сообщила о начале проверки в отношении телеведущей по статье за оправдание терроризма, а МВД объявило ее в розыск. После этого на Лазареву завели уголовное дело по соответствующей статье.

