Экс-телеведущая Курбангалеева объявлена в международный розыск за фейки о ВС РФ

Фото: youtube.com/farida38173 (Фарида Курбангалеева признана иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Бывшую ведущую программы "Вести" Фариду Курбангалееву (признана иноагентом, включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемую в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды, объявили в международный розыск, сообщает РИА Новости.

Замоскворецкий суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде ареста на два месяца с момента фактического задержания на территории России, либо передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации.

МВД России объявило журналистку в розыск 20 июня. Уголовное дело в отношении Курбангалеевой и других неустановленных лиц возбудили 11 мая 2024 года. Тогда бывшей телеведущей заочно предъявили обвинение.

С 2007 по 2014 годы Курбангалеева была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас она ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.