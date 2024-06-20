МВД РФ объявило в розыск экс-ведущую программы "Вести" Фариду Курбангалееву

Фото: youtube.com/farida38173 (Фарида Курбангалеева внесена в перечень экстремистов и террористов от Росфинмониторинга)

МВД России объявило в розыск журналистку, бывшую ведущую программы "Вести" на телеканале "Россия 1" Фариду Курбангалееву (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Это следует из базы ведомства.

Из карточки Курбангалеевой следует, что она разыскивается по неназванной статье УК.

Между тем ТАСС в правоохранительных органах уточнили, что ее объявили в розыск по подозрению в публичных призывах и оправдании терроризма.

Ранее телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом) включили в перечень террористов и экстремистов. Генпрокуратура РФ организовала в отношении телеведущей проверку по статье за оправдание терроризма, а МВД РФ объявило ее в розыск.

До этого суд в Москве заочно арестовал экс-журналистку Екатерину Фомину по делу о фейках о ВС РФ. В случае задержания и экстрадиции на территорию РФ ее заключат в СИЗО.

