Военный суд рассмотрит уголовное дело Татьяны Лазаревой о пропаганде терроризма

Фото: Москва 24 (Татьяна Лазарева признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

2-й Западный окружной военный суд зарегистрировал материалы уголовного дела о пропаганде терроризма в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Процесс пройдет в заочной форме, сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Дату предварительных слушаний определят в скором времени.

Лазарева обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет").

Телеведущую внесли в перечень террористов и экстремистов 19 июня. В одном из интервью она высказалась о террористических атаках беспилотников ВСУ по российской территории.

Позже Генпрокуратура РФ сообщила о начале проверки в отношении Лазаревой по статье об оправдании терроризма, а МВД объявило ее в розыск. В отношении нее также заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В конце ноября прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу телеведущей.

