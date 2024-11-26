Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Татьяны Лазаревой

Фото: Москва 24 (Татьяна Лазарева признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) об оправдании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", – говорится в заявлении.

Лазареву внесли в перечень террористов и экстремистов 19 июня. В одном из интервью она высказалась о террористических атаках беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории.

Спустя некоторое время Генпрокуратура РФ сообщила о начале проверки в отношении телеведущей по статье об оправдании терроризма, а МВД объявило ее в розыск. После этого против Лазаревой возбудили уголовное дело по соответствующей статье. В отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Адвокат телеведущей признавал в суде, что она находится за границей. При этом инстанция не получала информации о ее актуальном местонахождении.