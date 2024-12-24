Суд заочно приговорил телеведущую Лазареву к 6,5 года колонии

Фото: Москва 24 (Татьяна Лазарева признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 6,5 года колонии за публичную пропаганду терроризма. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Также суд запретил Лазаревой заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, в течение четырех лет.

Защита телеведущей в лице адвоката Леонида Соловьева намерена обжаловать приговор.

Лазареву внесли в перечень террористов и экстремистов в июне 2024 года. В одном из интервью она высказалась о террористических атаках беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории.

После Генпрокуратура России сообщила о начале проверки в отношении Лазаревой по статье об оправдании терроризма, а МВД объявило ее в розыск. В отношении нее также была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В конце ноября прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу телеведущей. Военный суд зарегистрировал материалы.