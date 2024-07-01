Тренер молодежной сборной РФ по вольной борьбе задержан по делу о терроризме

Фото: vk.com/Федерация вольной борьбы Москвы

Правоохранители задержали тренера молодежной сборной РФ по вольной борьбе, мастера спорта и тренера высшей категории Алишери Камаледина Исматзоду по подозрению в терроризме. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Щербинского районного суда.

В суде заявили, что следствие попросило арестовать Исматзоду 1 июля по статье "Содействие террористической деятельности". Наказание по этой статье составляет от 7 до 15 лет лишения свободы со штрафом.

В Федерации спортивной борьбы России подтвердили, что мастер спорта задержан силовыми структурами. Там подчеркнули, что для них эта информация была шокирующей. В свою очередь, в Московском среднем специальном училище Олимпийского резерва № 1, где Исматзода был тренером в последнее время заявили, что о проводимых с ним следственных действиях ничего не знают.

Ранее Замоскворецкий районный суд в Москве арестовал работника Федеральной службы исполнения наказания России (ФСИН) Александра Смирнова за призывы к терроризму через Сеть. По версии следствия, он выступил против проведения СВО, разместив в статусе одного из мессенджеров призыв к террористической деятельности.