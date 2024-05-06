Журналистка Надежда Кеворкова не признала вину по делу оправдании терроризма

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Журналистка Надежда Кеворкова не признала вину по делу об оправдании терроризма. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Калой Ахильгова.

По его словам, Кеворковой вменяют пост в ее телеграм-канале от 2018 года, где она разместила текст российского журналиста Орхана Джемаля, ее близкого друга. Этот текст он опубликовал еще в 2010 году.

Ей также вменяют пост, касающийся Талибана (запрещенная в РФ террористическая организация). Журналистка разместила текст о нем в телеграм-канале в 2021 году, дополнил Ахильгов.

О задержании Кеворковой стало известно 6 мая. Журналистку отправили в изолятор временного содержания. Меру пресечения Кеворковой изберут 7 мая.

До этого правоохранители провели обыск в квартире журналистки. Они обнаружили плакаты с надписями "они не террористы" и "лучше митинг". Кеворкову подозревают в совершении преступления по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".