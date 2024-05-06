СК предъявил обвинение журналистке Надежде Кеворковой в оправдании терроризма

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Следственный комитет РФ предъявил журналистке Надежде Кеворковой обвинение в оправдании терроризма. Ее задержали и отправили в изолятор временного содержания, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката журналистки.

По его словам, во вторник, 7 мая, Кеворковой изберут меру пресечения.

Ранее правоохранители провели обыски в квартире журналистки. Они якобы обнаружили плакаты с надписями "они не террористы" и "лучше митинг".

Согласно некоторой информации, Кеворкова разделяет радикальную исламскую идеологию и публикует материалы, оправдывающие деятельность террористов, что и стало причиной обысков.

По данным СМИ, она опубликовала в своем телеграм-канале посты, оправдывающие нападение бандгруппы Шамиля Басаева на Нальчик в 2005 году, а также деятельность "Движения Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

