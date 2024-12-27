"Коммерсант": обвиненная в терроризме наемница из Дании оказалась опытным военным

Фото: СК РФ

29-летняя гражданка Дании Аннабель Йоргенсен, которую в России обвинили в совершении теракта на территории Курской области, является профессиональным военным. Об этом пишет "Коммерсант".

Следственный комитет РФ заочно предъявил Йоргенсен обвинение по статьям о терроризме и наемничестве. Следствие полагает, что датчанка приехала на Украину в начале 2022 года через Польшу и вступила в штурмовой батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она вместе другими наемниками принимала участие в боевых действиях на территории России, в том числе участвовала в атаках на населенные пункты Курской области.

До того, как вступить в ВСУ и воевать на стороне Украины, Йоргенсен являлась солдатом датской обороны и проходила службу в Ираке. По данным издания, датчанка вернулась к себе на родину, возможный приговор в будущем будет вынесен ей заочно.

Ранее следователи завели дело на бразильского наемника Лукаша Рибейру ди Жезуса, который заочно подозревается в наемничестве и совершении теракта в Курской области. По версии СК, мужчина в сентябре вместе с другими наемниками под руководством представителей ВСУ незаконно пересек госграницу России и проник в Курскую область.

В приграничье Рибейру ди Жезус пытал и применял физическое насилие по отношению к двум солдатам ВС РФ, а после убил их. Сейчас следователи принимают меры для определения местонахождения фигуранта и его соучастников.

