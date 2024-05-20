Апелляционный суд признал законным приговор Треповой по делу о теракте

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова (Дарья Трепова включена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)

Апелляционный военный суд признал законным приговор Дарье Треповой (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Суд постановил оставить без удовлетворения жалобу стороны защиты", – добавили в суде.

В конце января суд приговорил Трепову к 27 годам заключения по делу о теракте в петербургском кафе. Отбывать наказание она должна в колонии общего режима, также ей назначен штраф 600 тысяч рублей.

Девушка обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ ("Теракт"), части 4 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств"), части 4 статьи 327 УК РФ ("Приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления").

Прокурор в ходе прений запрашивала для Треповой 28 лет лишения свободы.

В апреле прошлого года в кафе "Стрит-бар" в центре Петербурга произошел взрыв, в результате чего погиб военкор Татарский, еще 42 человека пострадали. Трепова принесла в заведение статуэтку внутри которой находилось взрывное устройство, и передала ее журналисту.

