Эксперт Бурмистров попросил не бегать за лисами при виде животных в Москве

У лисиц начался брачный период в Москве, из-за чего они стали появляться в городе, предупредили столичные власти. Означает ли это, что и другие дикие животные не прочь выйти на улицы и как правильно вести себя при встрече с ними, расскажем в нашем материале.

Период сезонной влюбленности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

По словам специалистов, зимой у таких животных начинается брачный период: они ведут себя намного активнее обычного, так как сосредоточены только на поиске пары. Лисы могут уходить дальше от привычных укрытий, дольше находятся на открытых пространствах, выходят на парковые дорожки и иногда гуляют вдоль жилых домов. А еще издают характерные звуки – лай и визг, рассказали специалисты.



Москвичей предупредили о лисах во дворах домов

По их словам, несмотря на то что лисы обычно активны в сумерках, во время гона они могут гулять и днем. Самцы заняты тем, что метят территорию и сопровождают самок, чтобы не подпустить к ним соперников.

Что касается пищевых предпочтений, то в основном лисы едят мелких животных, птиц, а также пищевые отходы, которые удается найти в городе. Поэтому эксперты порекомендовали убирать из доступа любую пищу, закрывать входы в подвальные помещения и устанавливать надежные ограждения, чтобы предотвратить появление лесных обитателей.

При этом пользователи Сети активно делятся видео, на которых лисы гуляют по центральным улицам Москвы, бегают по тротуарам возле пешеходов и выскакивают на трассу. Например, 10 декабря животное заметили на Зубовском бульваре, а в сентябре 2025 года лису поймали у храма Христа Спасителя. Ее отловили с помощью специальной петли, посадили в переноску и отправили в Московский зоопарк.

Не бегать за лисой

В целом лисицы давно считаются столичными жителями, рассказал Москве 24 начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира городского департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

"За последние годы популяция этих животных стала достаточно обширной: смело можно сказать, что они есть в каждом районе города. Но какой-то угрозы для жителей и гостей столицы они не представляют и, как правило, вообще не обращают на них внимания. При этом в городе животных периодически вакцинируют", – отметил эксперт.





Сергей Бурмистров начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Единственная просьба к горожанам при виде лисы – не бегать за ней, не трогать, не ловить, не гладить, потому что животное может и укусить. Пытаться покормить тоже неправильно, потому что зверь очень быстро привыкает: два раза покормили – на третий уже приходит и ждет. Не надо убивать пищевые привычки: лиса должна питаться видоспецифично – мышами, утками и так далее.

Если же зверь сам пытается пойти на контакт (подходит, просит еды), надо уйти. Можно также пошуметь, потопать, чтобы отпугнуть, посоветовал специалист.

Что касается других диких животных, увидеть их внутри МКАД практически невозможно, отметил Бурмистров.

"Например, кабаны стадами в город не заходят, и если удастся их встретить, то только штучно", – сказал он.

Также, по словам специалиста, есть шанс заметить в черте города лосей, которых тоже вполне можно считать местными обитателями. Но если поступает сообщение об их появлении рядом с людьми, службы спасения отлавливают животное и увозят в более вольготные для него условия.

В целом лоси обычно очень осторожны, держатся от человека на расстоянии и первыми покидают место встречи, обратил внимание Бурмистров. Зачастую некоторые сами бегут к животному, пытаются потрогать, сфотографироваться с ним, однако делать этого не надо. Лучше просто пройти мимо, заключил эксперт.

