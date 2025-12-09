Форма поиска по сайту

09 декабря, 13:58

Общество
Эксперт Кунафин: аномально теплый декабрь не повлиял на спячку животных в Москве

Начнут замерзать? Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона

Погода, установившаяся в столичном регионе, стала аномально теплой для ноября и декабря, сообщили синоптики. Как это может отразиться на флоре и фауне, разбиралась Москва 24.

Предновогодняя аномалия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Несвойственная зиме погода держится в столице со второй половины ноября, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале. Она отметила, что в первую неделю декабря среднемесячная температура тоже была положительной, а осадков практически не наблюдалось.

Теплая первая неделя зимы для Москвы не редкость, такое случается один раз в 3–4 года. Самая теплая погода в начале зимы была в 2008 году, когда средняя температура за первую неделю составила 6,4 градуса. В 2009 году за этот же период температура составила 6,1 градуса, и оба раза начало зимы было без снега.
Татьяна Позднякова
ведущий специалист агентства "Метеоновости"

При этом эксперт добавила, что, несмотря на теплую погоду, в этом году столица не останется без снега на Новый год.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец также отметил, что старт метеорологической зимы запоздал в Москве более чем на четыре недели, а снега стоит ждать только к середине декабря.

Эксперт добавил, что в оставшуюся часть месяца температура будет ощутимо снижаться в два этапа, но в рамках нормы.

В то же время синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин подчеркнул, что пока сложно составлять точные прогнозы погоды, так как атмосферные процессы достаточно изменчивы. Он также уточнил, что текущие суточные значения превышают стандартные показатели для декабря на 4–7 градусов, что считается аномальным, в то время как среднемесячная норма для Москвы составляет 4,4 градуса.

"Все протекает стандартно"

Фото: depositphotos/kyslynskyy

При этом на флору и фауну Московского региона капризы погоды кардинально не повлияли. Об этом Москве 24 рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин.

По его словам, некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки.

Сейчас звери не проснутся, потому что температура держится около 0 градусов. Однако, помимо этого показателя, на их жизнедеятельность влияет длина светового дня, которая сокращается, поэтому сейчас все идет по плану.
Азамат Кунафин
начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Однако на спячку может повлиять отсутствие снежного покрова: если температура начнет резко опускаться ниже ноля и при этом снега не будет, то животные, которые укрылись в земле (например беспозвоночные, улитки), начнут мерзнуть, но это произойдет не сразу.

Также, например, есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин.

"Например, одна из них кроется в антропогенном факторе, когда некоторые подкармливают уток на незамерзающих водоемах, что задерживает их отлет. Поэтому ситуация зависит не только от климатических условий, но и деятельности человека", – добавил эксперт.

В свою очередь, для флоры определяющим фактором является длина светового дня, потому что растения в большинстве своем фотосинтезируют.

Кроме того, несмотря на температуры около ноля (ночью чуть ниже этого значения, днем чуть выше), значительного потепления не наблюдается, почки у растений не набухают. Поэтому можно сказать, что здесь природные процессы тоже протекают стандартно.
Азамат Кунафин
начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Что касается беспозвоночных, в частности насекомых, чтобы они проснулись, температура на улице должна достичь среднесуточной отметки выше 5 градусов тепла. Сейчас она не доходит до этого значения и составляет около 0 или плюс 1 градус, что является условием для продолжения спячки. Эксперт уточнил, что на сегодняшний день, даже если в какой-то момент температура резко поднимется до 6...7 градусов, среднесуточный показатель останется низким, поэтому животные и беспозвоночные все равно не начнут просыпаться.

Старкина Маргарита

животныеобществоистории

