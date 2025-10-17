Депутат Бурматов: рост численности медведей в Подмосковье не несет опасности

Численность медведей в лесах Московской области выросла в разы за год, сообщили СМИ. Насколько уникальна для региона такая ситуация и нужно ли с ней бороться, расскажет Москва 24.

"Как-то не по себе стало"

Численность бурых медведей в лесах Подмосковья возросла в пять раз за последний год – раньше их было около 15, а теперь – несколько десятков особей, сообщили СМИ. Все эти животные сейчас свободно перемещаются по территории региона.

По информации телеграм-канала Mash, следы животных уже встречали недалеко от Звенигорода, Талдома. Как рассказал телеканалу Москва 24 председатель правления Одинцовского районного общества охотников и рыболовов Гурий Наумов, охотники видели хищника уже в Одинцовском округе, чего не происходило уже минимум 41 год.

"Мне звонок ночью: так и так, мы тут на охоте <...> и они этого медведя увидели <...> тут, конечно, охотники испугались", – отметил эксперт.

Возможно, этого же зверя, но уже днем, увидели местные комбайнеры: предположительно, медведь питался кукурузой, однако рабочим удалось спугнуть его. Также свежие следы нашли неподалеку от Переславля-Залесского.

"Как-то не по себе стало, потому что понимаю, что он (медведь. – Прим. ред.), скорее всего, на тебя смотрит. Мы его не видим, а он, грубо говоря, чувствует и видит на больших территориях", – рассказал очевидец Александр Аверьянов.

Помимо этого, осенью в регионе фиксировали два нападения медведей на человека – один инцидент произошел на границе Шаховского и Можайского округов, а второй – в районе Лотошина. Пострадавшие выжили, но местные жители теперь боятся ходить в лес.

Медведя внесли в Красную книгу Подмосковья около 20 лет назад – охоту на животное запретили, из-за чего хищник лишился естественных врагов, а его популяция ощутимо выросла, отмечают эксперты. Причем на момент занесения общая численность медведей в регионе достигала 10–15 особей, а сегодня, по мнению охотничьих хозяйств и егерей, – порядка 50.



Виктор Еремин заместитель президента ассоциации "Росохотрыболовсоюз" За последние 40 лет численность медведей вообще выросла примерно в четыре раза на территории Российской Федерации. Но точную численность медведей на территории Московской области практически никто не знает.

Дабы предотвратить бесконтрольный рост численности медведя и обезопасить местных жителей, охотники предлагают ограниченный отстрел под строгим контролем. Однако это невозможно, пока животные в Красной книге.

Скоро уйдут в спячку

Рост популяции медведей не является уникальным явлением для столичного региона, рассказал Москве 24 зоолог и охотовед Михаил Кречмар.

"Медведи жили в Подмосковье испокон веков, и их частично вытеснили еще с началом урбанизации. Они просто занимают прежние места. Во всех соседних регионах, например в Ярославской, Владимировской и Тверской областях, также наблюдается рост численности. В целом он идет по всей стране – от Карелии до Камчатки", – уточнил специалист.

При этом, по мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова, численность медведей также могла вырасти из-за того, что животные ищут доступные способы пропитания.



Владимир Бурматов первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды В первую очередь это населенные пункты, свалки, где выбрасываются отходы. Они приходят туда поесть, поскольку для дикого животного главное – поддержание жизни.

В разговоре с Москвой 24 Бурматов подчеркнул, что большое количество несчастных случаев с участием хищников происходит именно из-за того, что местные жители подкармливают их.

В целом, по мнению депутата, рост численности никакой опасности не несет: пока не нарушается природный баланс и естественная кормовая база, медведь не будет приближаться к людям, подчеркнул эксперт.

"Поэтому важно не подкармливать их, а властям – следить за тем, чтобы в населенных пунктах не появлялось никаких несанкционированных свалок, где хищники могут найти источник пропитания", – добавил он.

Зоолог Павел Глазков также добавил, что медведи стали чаще выходить к людям в Подмосковье, так как продолжают набирать жир перед зимней спячкой. По его словам, буквально через 1–2 недели животные уже уйдут в зимний сон.