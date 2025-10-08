Эксперт Бурмистров: летучие мыши могут быть переносчиками насекомых-паразитов

Случаи проникновения летучих мышей в квартиры участились в столичном регионе, сообщили СМИ. Как правильно действовать при встрече с рукокрылыми, разбиралась Москва 24.

Притаились

Фото: Фото: телеграм-канал Baza

Жители столичного региона массово жалуются на летучих мышей, которые залетают в квартиры, сообщил телеграм-канал Baza. По данным СМИ, речь идет о сотнях случаев. Рукокрылые попадают в жилища через открытые окна, добираясь даже до 20-х этажей. При этом чаще всего таких "соседей" можно увидеть в жилых комплексах, расположенных возле леса.

Источник отметил, что происходящее связано с подготовкой этих млекопитающих к зимней спячке, в которой они пробудут до марта. Для этого летучие мыши ищут подходящее место для зимовки: оно должно быть теплым и темным.

Похожая ситуация наблюдалась и минувшим летом. На момент августа специалисты зафиксировали более 200 случаев в Центральном федеральном округе: кроме Московской, это были Тверская, Брянская, Орловская и Курская области. Кроме того, летучие мыши селились в кабинете у губернатора Калужской области Владислава Шапши.

Кроме того, в сентябре 2024 года Московский зоопарк получил более 50 обращений по поводу летучих мышей. При этом чаще всего жители приносили животных вида двухцветный кожан, которые занесены в Красную книгу столицы. Многих из пойманных особей выпустили на природу, а часть оставили зимовать в Центре реабилитации рукокрылых при зоопарке.

Помочь, но не гладить

Летучие мыши играют важную роль в экосистеме города: они помогают контролировать численность насекомых, поддерживают пищевые цепи и служат показателем экологического здоровья природных территорий столицы. Об этом Москве 24 рассказал начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

Он отметил, что в настоящее время многие особи находятся в состоянии анабиоза, а оставшиеся активно готовятся к спячке. Для зимовки они выбирают укромные и защищенные от холода и ветра места – дупла деревьев либо трещины в зданиях, пространства под крышами или технические помещения со стабильной температурой.





Сергей Бурмистров начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Также для этих целей рукокрылые нередко выбирают балконы жилых домов или щели в фасадах, особенно рядом с зелеными территориями.

При обнаружении летучей мыши в квартире паниковать не стоит. Нужно спокойно изолировать ее в комнате и подождать, пока животное успокоится. После этого необходимо аккуратно накрыть его полотенцем и поместить в коробку с отверстиями для вентиляции, объяснил специалист.

"Далее животное необходимо выпустить на волю. Но делать это рекомендуется в вечернее время на природной территории, вдали от дорог, людей и домашних животных", – подчеркнул Бурмистров.

Он также отметил, что бояться рукокрылых не нужно – они не нападают на человека. Однако прикасаться к ним, гладить или тем более пытаться приручить настоятельно не рекомендуется.

Поэтому при встрече с летучими мышами важно соблюдать осторожность и сохранять дистанцию, так как эти животные могут переносить инфекции и быть источниками насекомых-паразитов. Если же рукокрылое все же укусило, необходимо обработать рану антисептиком и обратиться к врачу, заключил специалист.



Если найденная летучая мышь выглядит больной или раненой, необходимо связаться с Центром реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке по телефону +7 (968) 476-88-06 и получить рекомендации специалистов.

